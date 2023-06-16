За фейками Киева о «Крымском титане» проглядывает реальная угроза

Украинские СМИ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны сообщают о подготовке теракта на химзаводе «Крымский титан», который расположен в городе Армянске на границе с Херсонской областью.

По версии украинской стороны, “подорвать” градообразующее предприятие, которое компания «Русский титан» выкупила у украинского олигарха Дмитрия Фирташа, намерены конечно же российские военные, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Для усиления драматизма укроСМИ сообщают о подготовке к эвакуации администрации и населения Армянска. При этом, привлеченные эксперты иногда дают сбой, и не подтверждают «глобальной опасности». Так в эфире ТСН профессор кафедры экологии Национального университета «Киево-Могилянская академия», эксперт крымско-татарского ресурсного центра Евгений Хлобыстов заявил, что все оборудование с завода вывезено, и работает только цех по производству удобрений. При этом профессор забыл или не знает, что производство сульфата аммония является побочным при изготовлении основной продукции – двуокиси титана.

«Там функционируют только один цех, который производит азотные удобрения с использованием аммиака, и именно 200 тонн аммиака там сейчас хранится. На случай, если будет взрыв, сознательный подрыв этих емкостей с аммиаком, конечно, люди, которые будут непосредственно находиться на территории объекта могут серьезно пострадать. Но для жителей Армянска и Красноперекопска, вероятно, смертельной опасности не будет. Несколько часов им стоит переждать, не выходить на улицу и не открывать окна, пить больше воды и дождаться, пока эта проблема решится. Аммиак очень легкий, он быстро поднимается в воздухе, поэтому на сегодня ситуация не выглядит такой катастрофической, такой апокалиптической», – заявил Хлобыстов.

По его словам, крымчанам ничего о грозящей опасности не говорят, что тоже не вяжется с планами эвакуации целого города. Да и вообще, со слов профессора, крымчане живут в другой реальности, где нет военных действий, а есть сплошная пропаганда.

Специальный корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева, которая в отличие от профессора Хлобыстова непосредственно была на «Титане», на Каховской ГЭС и следит за ситуацией на Запорожской АЭС, куда накануне ездила с делегацией МАГАТЭ, считает, что химзавод в Армянске – это промежуточный этап перед Запорожской атомной станцией.

«Станция, получается, на Новый год, а это на 1 сентября. Но сейчас отпуска, сейчас не будут ничего взрывать. Ведь мы же орки, и для нас естественно все взрывать, почему не взорвать, если есть возможность что-то взорвать. Надо обязательно у себя, прямо здесь, чтобы потом свалить на неполживых украинцев и американцев. Потому что мы всегда так делаем: хлопцы море выкопали Чёрное, а мы его называем Русским. Сейчас дно Каховского водохранилища обнажилось, а там все артефакты с двуглавым орлом, и ни одного трезубца. Всё одно к одному», – иронизировала спецкор в эфире программы «Политотдел» на канале «Крым 24».

Автор и ведущий программы Сергей Веселовский заявил «ПолитНавигатору», что атака на «Крымский титан» будет обязательно, потому как нужно поддерживать имидж «кровавого Путина» и еще более «кровавого Аксёнова».

«Я бы не относился легкомысленно к таким заявлениям Киева. Потому что они готовы взорвать, сжечь, убить всех и вся, до чего смогут дотянуться. Необходимо «Крымский титан» укрепить в плане безопасности, чтобы там мышь не проскочила. Потому что взорвать могут как угодно и чем угодно, могут попытаться это сделать беспилотниками. Не просто так накануне 9 беспилотников летели на Крым. Возможен любой вариант, просто потому, что Киеву все сходит с рук, и чтобы Киев сейчас ни сотворил самого ужасного, в этом во всём будут обвинять лично Путина, Российскую Федерацию и главу Республики Крым. Я считаю, что здесь необходимо усилить бдительность и ни в коем случае не допускать возможности попыток совершить диверсию, террористический акт. Будь-то «Крымский титан» или что-то другое, просто потому, что мы все находимся на войне, на этой войне нет правил, на этой войне побеждает цинизм. И я больше, чем уверен, что сколько бы доброго мы ни делали, какие бы жесты доброй воли ни совершали, это не будет оценено. Не будет донесено до западной или украинской публики, и доказывать то, что мы белые и пушистые уже не надо – надо делать своё дело и как можно дальше отодвигать «санитарную зону». А в эту зону запускать санитаров в штатском со смирительными вышиванками. И потихонечку людей усмирять», – заключил обозреватель.