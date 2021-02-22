За «финансирование терроризма»: в Киеве требуют лишить стариков Донбасса украинских пенсий

22.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Выплата украинских пенсий жителям ЛДНР якобы является незаконным «финансированием терроризма», поэтому СБУ должна немедленно пресечь эту деятельность.

Об этом в эфире канала «Apostrophe» заявил украинский «военный эксперт» и русофоб Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно обратить внимание правоохранительных служб на следующий момент – сейчас в связи с коронавирусной инфекцией и блокированием работы КПВВ со стороны незаконных вооруженных формирований, снизилось количество пересечения границы.

Большинство людей переходили линию разграничения на КПВВ ради получения пенсий. То есть, снимали начисленную на украинской стороне пенсию, а деньги везли на ту сторону. Так вот, если почти в 20 раз снизилось количество пересечения границы, то каким образом деньги всё-таки попадают на оккупированные территории? Почему на КПВВ не проводится личный досмотр так называемых «челноков», которые везут по сто, по двести карточек, снимают, наличные, и с ними пересекают линию разграничения.

Речь идёт о финансировании терроризма. Когда у людей пожилого возраста нет физической возможности пересечь линию соприкосновения, МГБ даёт соответственное поручение своему агенту снять эту наличку, и привезти. Десять-пятнадцать процентов идёт Министерству госбезопасности, а остальное отдаётся людям. Это и есть факты финансирование терроризма», – бредит русофоб.

Снегирев подчеркнул, что СБУ должна пресечь эту деятельность – при наличии баз данных о пересечении КПВВ отыскать так называемых «челноков» – дело времени.

«Достаточно легко отследить все эти перемещения, если есть заинтересованность», – резюмировал «эксперт».