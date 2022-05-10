За флаги России и Знамя Победы: в родном городе Сталина прошли задержания

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В грузинском Гори отметили 9 мая – день победы над фашизмом. В родном городе Иосифа Сталина собрались примерно 150 человек с красными флагами и транспарантами «Нет НАТО!», «Восстановить дипломатические отношения с Россией!», «Сталин! Победа! Социализм!».

Несколько человек в руках держали маленькие трехцветные флаги Российской Федерации, а также красный флаг Победы с серпом и молотом.

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Напомним, что в Грузии с 2010 года запрещена коммунистическая символика и идеология законом под названием «Хартия Свободы». Были случаи применения этого закона. И на этот раз не обошлось – полиция сначала потребовала убрать флаг Победы, и когда получила отказ, задержала троих участников акции, среди них был организатор митинга Темур Пипия.

Многочисленные телекамеры сразу же «напали» на российский «триколор», когда он появился среди митингующих. Профессиональный юрист Лаша Шукакидзе на этот раз успешно защитил и флажок, и его «носителей» от задержания, обосновав, что «Хартия» не запрещает символы российской государственности.

Но он не смог огородить товарищей от нападок со стороны журналистов. Было сделано множество язвительных сюжетов в разных СМИ по поводу защитников дружбы с Россией в разгар российской военной операции в Украине.

Митингующие резко раскритиковали внутреннюю социально-экономическую политику государства, но поддержали правительство за недопущение присоединения Грузии к антироссийским санкциям, также за ограничение помощи Украине исключительно гуманитарными акциями.

Выступающие раскритиковали беспрецедентное давление со стороны Киева, осуществляемое с целью втянуть Грузию в военный конфликт. Были осуждены попытки украинской власти повлиять на внутриполитическую ситуацию и содействовать дестабилизации обстановки в Грузии.

Участники акции призвали власти действовать решительнее и восстановить дипломатические отношения с Российской Федерацией.

Учитывая тотальную антироссийскую пропаганду, развернутую в Грузии с момента начала российской военной операции в Украине, запретным стала не только коммунистическая символика, но и официальный флаг РФ и красный цвет вообще. Раздаются голоса перенести праздник победы на 8 мая или вообще отменить.

Но несмотря на такую, мягко скажем, неблагоприятную обстановку, митинг в Гори состоялся и добился информационного прорыва за счет дерзких на сегодня требований по восстановлению тесного союза с Россией.

Организаторами горийской акции 9 мая были Единая коммунистическая партия Грузии и общество «Грузия за мир и Суверенитет».

9 мая в Грузии отметили также и российские дипломаты, представители Секции интересов Российской Федерации в Грузии (Секция действует как подструктура Швейцарского посольства). Сперва они организовали субботник и провели работы по очистке братского кладбища времен Великой Отечественной в Тбилиси.

На другой день – 9 мая – дипломаты принесли цветы к монументу «Отец солдата» в Гурджаани.

День Победы грузинский официоз же отметил у памятника героя Советского Союза Мелитона Кантария, водрузившего вместе с Егоровым флаг Победы над Рейхстагом.

И какими словами можно оценить ситуацию, когда министр Внутренних Дел в Тбилиси подносит цветы к памятнику Кантария, а параллельно в Гори задерживают людей за то, что держали в руках флаг Победы?