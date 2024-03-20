«За Гагаузию ответишь» – румынскую нацистку Майю Санду вызовут в суд

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Башкан Гагаузии Евгения Гуцул подала в суд иск о защите чести и достоинства на президента Молдовы Майю Санду.

Об этом она сообщила в своем тг-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Постоянные оскорбления и беспочвенные обвинения в отношении первых лиц Гагаузии уже стали неотъемлемым элементом публичных выступлений Майи Санду. Цель этих атак – не просто унизить меня лично, а поставить под сомнение право гагаузского народа самостоятельно решать свою судьбу и избирать руководство автономии без оглядки на Кишинев», – написала Гуцул.

Санду до сих пор не включила Гуцул в состав правительства Молдовы, как это предусмотрено законодательством страны. Свое решение она мотивирует тем, что выборы башкана в прошлом году прошли якобы с нарушениями, а сама Гуцул представляет интересы некой «преступной группировки» (Санду имеет в виду поддерживавшего башкана предпринимателя Илана Шора, который скрывается от молдавского уголовного преследования в России).

Гуцул требует от Санду публичных извинений и подчеркивает, что если потребуется, представители автономии обратятся в Европейский суд по правам человека.

«Сегодня в парламенте прошло заседание комиссии, на котором обсуждали, внимание – бюджет Гагаузии. Меня на него не пригласили», — отметила башкан Гагаузии.

«Отсутствие на подобных заседаниях башкана — это грубейшее нарушение закона. Да, мы давно поняли, что законы вам не писаны. И что ваша единственная цель — заставить нас плясать под вашу дудку», – заявила Гуцул.

Примечательно, что прокурор Молдовы по антикоррупции Вероника Драгалин недавно заявила в телеэфире: ее подозрения о том, что избирателей в Гагаузии подкупали, не подтвердились.

Молдавский общественный деятель, председатель организации Izvorul Speranței Диана Карпински считает, что подача исков к президенту – действенная инициатива.

«А почему бы нам всем так не сделать? Давайте все, коллективно или индивидуально, подадим на нее в суд. Потому что мы наблюдаем, как она подает на всех в суд, как она обвиняет всех. Главное – она нарушает нейтралитет страны и Конституцию», – сказала Карпински.