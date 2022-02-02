За год ДНР приняла гостей из 30 с лишним стран мира

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За прошедший год ДНР посетили гости из более чем тридцати государств мира. Однако вопрос признания молодых республик остаётся сложным и длительным.

Об этом глава ДНР Денис Пушилин рассказал в интервью, опубликованном на его официальном сайте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С какими странами удалось установить контакты, какие подвижки есть на пути к признанию Республики на международной арене?» – поинтересовался журналист.

«За прошедший год Республику посетили представители, гости из более чем тридцати стран. Это не только европейские государства, но и страны Средней Азии, Ближнего Востока», – ответил Пушилин.

Тем не менее, он подчеркнул, что признание молодых республик – сложный вопрос, зависящий от решений крупнейших международных игроков. Однако ЛДНР всё равно продолжают работу на этом направлении.

«Работают наши представительства в европейских странах, проводятся мероприятия в силу возможностей этих представительств. Выстраиваются взаимоотношения и со странами Ближнего Востока. Но самое интересное наше взаимодействие проходит за рамками СМИ. Потому что это всё (огласка – прим. ред.) мешает: сразу включаются Украина, ее западные партнеры, санкционная составляющая, ряд других инструментов, которые у них, увы, есть. Поэтому мы сейчас руководствуемся принципом: лучше больше делать по каждому из направлений, чем говорить», – резюмировал руководитель республики.