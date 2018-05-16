16.05.2018, Киев

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За год на Украине стало вдвое меньше ученых – статистика

В 2017 году на Украине работали 94,274 тыс. ученых и исследователей, что почти в два раза меньше, чем в 2010 году, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Такие данные обнародовала Государственная служба статистики Украины.

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В Гостате указывают на несколько причин такого радикального сокращение количества ученых: изменение принципа подсчета и отсутствие данных из Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

В частности, в 2010-2015 годах Госстат учитывал как постоянных, так и временных сотрудников. Поэтому в статистику попадали специалисты, которые работают по совместительству и по трудовым договорам, в том числе — научно-педагогических сотрудников.

А с 2016 года Госстат не учитывает научно-педагогических сотрудников, которые не проводят научных исследований и разработок.

В результате в статистике за 2016 год количество ученых с научной степенью уменьшилось с 42,2 тыс. до 27,2 тыс., а количество исследователей без научной степени уменьшилось с 80 тыс. до 70 тыс.

При этом, в 2017 года Госстат зафиксировал рост затрат на научные исследования и разработки: организации потратили свыше 13,3 млрд грн (а в 2016 году − 11,5 млрд грн). Больше 50% этих средств пошло на оплату труда. Также в 2017 году выросла доля государственного финансирования: 35,4% исследований были оплачены из госбюджета, тогда как в 2016 году госфинансирование покрывало − 32,1%.