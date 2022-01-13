За год овощи на Украине взлетели в цене в 1,5-2 раза

Новости Украины

С конца 2020 года цены на большинство овощей на Украине значительно выросли.

Это следует из данных о средних потребительских ценах, опубликованных Государственной службой статистики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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С декабря 2020 года по декабрь 2021 года цена на капусту выросла с 4,76 грн за кг до 11,63 грн за кг, лук репчатый – с 5,12 грн за кг до 12,09 грн за кг, свеклу – с 5,39 грн за кг до 13,34 грн за кг. Таким образом, эти овощи подорожали более чем в два раза. Цена на морковь выросла с 6 грн за кг до 9,98 грн за кг, то есть более чем в 1,5 раза. Картофель подешевел – цена на него упала с 10,15 грн за кг до 8,76 грн за кг.

При этом цены на все овощи быстро росли в мае – июле, и снизились в сентябре. После этого все они, кроме картофеля, продолжили дорожать.

Подорожали также хлеб, мука и макаронные изделия, хотя и в меньшей степени.

Цены на хлеб ржаной и пшенично-ржаной в декабре 2021 года выросли до 27,46 грн за кг против 22 грн за кг в декабре 2020 года, на хлеб пшеничный из муки 1 сорта – до 26,29 грн за кг против 21,4 грн за кг годом ранее, на хлеб пшеничный из муки высшего сорта– до 33,08 грн за кг против 26,73 грн за кг в декабре 2020 года. Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы за этот период подорожали с 20,17 грн за кг до 23,89 грн за кг, мука пшеничная – с 12,7 грн за кг до 14,66 грн за кг.