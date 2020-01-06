За год российские паспорта получили двести тысяч украинцев

06.01.2020, Херсон, Игорь Шаповалов

В 2019 году почти двести тысяч украинцев получили российские паспорта, около трети из них – жители подконтрольных Киеву территорий.

Об этом на своей странице в Facebook заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня хочу привести вам немного статистики. В 2019 году отказались от украинского гражданства и получили русские паспорта более 196 тысяч украинцев. Причем, если вы думаете, что это лишь граждане ЛНР и ДНР, то вы глубоко заблуждаетесь. Треть (около 60 тысяч человек) из тех, кто принял решение стать российскими подданными – это жители подконтрольных Киеву территорий», – написал Журавко.

По его мнению, причиной массового побега украинцев с «незалежной» является нищета, безработица и отсутствие всяких перспектив, воцарившиеся в стране в результате так называемой «революции достоинства».

«Прискорбно констатировать, но все больше украинцев не видят для себя перспектив внутри родной страны. Отсутствие рабочих мест, достойной зарплаты, стабильного будущего и должного уровня безопасности – вот далеко не полный список причин, заставляющих граждан Украины искать лучшей судьбы для себя и своей семьи, и в России в том числе.

А ведь это только статистика по РФ. Будет очень интересно почитать такую же статистику по многим странам ЕС, США и по Канаде, куда так активно начали уезжать мои сограждане после кровавого госпереворота 2014 года», – резюмировал экс-депутат.