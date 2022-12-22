За год Россия лишится 240 миллиардов долларов – Глазьев

22.12.2022  21:32 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Спецоперация, Финансы


Сумма, которую российские предприятия выведут из страны в долларах, исчисляется 240 миллиардами.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил экономист, бывший советник президента России Владимира Путина, академик РАН Сергей Глазьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сумма, которую российские предприятия выведут из страны в долларах, исчисляется 240 миллиардами. Об этом...

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По мнению Глазьева, виноват в этом Центробанк, который снял запрет на продажу валютной выручки за рубеж.

«По указанию главы государства, в тот драматический момент они ввели 100%-ю продажу валютной выручки и тут же рубль поднялся. Потом они втихаря отменили обязательную продажу, и дальше они сказали экспортерам: «Не надо ваших денег, держите деньги за рубежом». И заявили, что в этом году, кроме того, что 300 с лишним миллиардов они отдали под арест, в этом году еще 240 миллиардов они заявили вывоз капиталов.

И никто их за это даже не упрекнул, меня это удивляет. Центральный банк говорит: «240 миллиардов долларов будет из страны вывезено в этом году». Ну вот они и вывозят. 150 миллиардов уже вывезли. То есть, с нами идет война со стороны Запада, а Центральный банк разрешает нашим предприятиям гасить свои обязательства перед западными кредиторами. Вот, на эти цели, на погашение обязательств российских заемщиков перед западными кредиторами уже из России ушло 150 миллиардов. И они еще оставшиеся 100 миллиардов положительного сальдо торгового баланса выталкивают из страны, говоря экспортерам: «Не нужны ваши деньги», – сказал Глазьев.

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