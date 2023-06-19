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Украинские чиновники разворовали не менее четверти всей западной помощи.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил бежавший из Киева в США бизнесмен Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Балашова, руководство страны присвоило порядка 10-ти миллиардов долларов из 40 млрд, полученных Украиной за год.

«Они и так тянут Украину. Полностью на содержании мы сейчас у Европы и Америки. Надо не забывать, что мы получили уже порядка 40-ка миллиардов, мы за войну получаем больше, чем зарабатывали в бюджет до войны… Само государство Украина получило за год порядка 40 миллиардов долларов. И эти деньги уходят на самые разные вещи, но проблема в том, что из этих 40 миллиардов, я тебя уверяю, 10 миллиардов они украли», – заявил Балашов.

Напомним, что Балашов имеет недвижимость в престижном районе Киева – Липки и сдает ее в аренду. До конфликта 2014 года миллионер любил рассказывать, что среди его клиентов было множество граждан России, останавливающихся рядом с Киево-Печерской Лаврой.

Однако в 2014 году Балашов встал на сторону украинских нацистов.

10 марта 2014 года Балашов, выступая на Майдане в Киеве, публично призывал «стрелять в голову» русским с Георгиевскими ленточками на Украине. Кроме того, он призывал взорвать газопровод, обеспечивающий транзит российского газа в Европу.

После этого в России против Балашова было возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривавшим наказание за публичные призывы к экстремизму, подстрекательство к убийству двух и более лиц, совершенные по мотивам политической и национальной ненависти или вражды.

Впоследствии Балашов призывал к реализации «Хорватского сценария», а также сделать Донбасс безлюдным – стимулировать отток населения.

Балашов делал и противоположные заявления – он предложил заманивать ЛДНР обратно в состав Украины «любовью».