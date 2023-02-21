«За голодоморы, за дедов в бандеровских схронах» – тягнибоковец призвал к уничтожению России

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Победой Украины будет развал России и физическое уничтожение как российского руководства, так и максимально возможного количества русских.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил находящийся в Артёмовске экс-депутат Верховной рады, один из лидеров запрещённого в РФ ВО «Свобода», а ныне боевик 5-го отбельного штурмового пока ВСУ Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу домой, я хочу на море, желательно в Крым. Знаю, что это удастся достигнуть тогда, когда мы поубиваем всех тех, кто пришёл на нашу землю. Наше задание как солдат не ждать чего-то, а охотиться за врагом, убивать врага. Русские должны понимать, на этой войне охотники мы, а они – те зверьки, которых мы найдём и убьём. Я точно знаю, что Россия изменится только тогда, когда потерпит жёсткое военное поражение. На одном геополитическом пространстве имперская Россия и независимая Украина не выдержит. Я точно знаю, что мы первое поколение украинцев, которые могут отомстить за голодоморы, за дедов наших убитых в схронах, за отца своего, который был ребёнком вывезен в Сибирь, поставить крест на этой проклятой империи», – заявил Сиротюк.

Он подчеркнул, что отказ от разгрома России будет самой большой ошибкой.

«Путин должен знать, что рано или поздно украинцы за ним придут. Что эта война закончится для него смертью политической, смертью персональной и особенно Российской империи. И наибольшей ошибкой Украины будет, если мы их не добьём», – грозился бандеровец.