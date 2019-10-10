10.10.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Скандал
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За голого и возбужденного художника взялась белорусская милиция

Белорусские правоохранительные органы дают правовую оценку действиям минского художника Алексея Кузьмича, который пришел обнаженным на выставку современного искусства «Присутствие», надев табличку «министерство культуры» на свой эрегированный половой член.

Об этом на своем сайте сообщает белорусский Национальный центр современного искусства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению учреждения культуры, Кузьмич «допустил действия, оскорбляющие Министерство культуры Республики Беларусь, а также причинившие значительный ущерб деловой репутации центра».

«Национальный центр заявляет о полной непричастности к данной акции и резко осуждает любые действия и акции, проявляющие циничное неуважение к обществу и его государственным институтам», – говорится в сообщении.

Акция Кузьмича называлась «Щит или министерство фаллокультуры». Как объяснил художник, к акции его подоткнуло условие Центра, предложившего ему провести персональную выставку «чтобы не было эрегированных фаллосов, т.к. курирует выставку Министерство культуры РБ».

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