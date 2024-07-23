За горизонтом Севастополя НАТО собирает крупную военную группировку

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Дональд Трамп вряд ли остановит войну и отдаст приказ об освобождении Украины от американского присутствия. Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С учётом того, что американский Deep State имеет огромное влияние на президента, не факт, что Трамп не совершит поворот. Тем более, что один такой поворот он уже совершал в интервью журналу «The Economist», где речь не идет об окончании военных действий на Украине, а о том, что финансовая тяжесть этого конфликта будет переложена на плечи Евросоюза», – отметил он.

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Эксперт отметил, что в Румынии создаётся крупнейшая в Европе база НАТО, куда перегоняют истребители F-16.

«Это буквально за горизонтом Севастополя. Условно говоря, по прямой посмотреть из Арт-бухты как раз там Констанца, и все эти базы. Там будет базироваться крупный натовский флот. Туда же в рамках ядерных угроз перебазированы два самолета B-52 Stratofortress, которые будут выполнять учебно-боевые пуски по Крыму с условным ядерным оружием. Плюс противнику передаётся большое количество вооружений и плавсредств, а в Европе полным ходом идёт формирование украинских иностранных легионов. И я пока не вижу, что военная кампания подтормаживается. Дискуссия такая ведётся, и даже Зеленский начал вести. Но все прошлые разы она приводила только к тому, что мы притормаживали свои планы и шли на компромисс, а нас жёстко кидали через плечо и продолжали боевые действия. Я думаю, что всё, что мы сейчас видим, не более, чем очень крупная серьёзная ИПСО-операция», – подчеркнул Живов.

Он добавил, что попытку масштабного наступления ВСУ с использованием авиационной компоненты можно ожидать ближе к президентским выборам США.