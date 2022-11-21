За громким объявлением антироссийских санкций в ЕС – последует их тихая и быстрая отмена

Евросоюз не нашел, чем заменить 50 млн тонн российского угля (плюс уголь на замещение газа) и ищет пути обхода антироссийских акций.

Об этом в интервью ютуб-каналу «ПолитВера» заявил эксперт по энергетике Игорь Алабужин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Громогласно было объявлено, что с 1 августа запрещен ввоз российского угля в ЕС. Это был тотальный запрет. А уже в сентябре был снят запрет на заход европейских судов в российские порты за углем и на страхование этих рейсов. Теперь европейское судно может зайти в российский порт, застраховать этот груз и куда-то поехать. Есть такая информация, что они едут куда-то, а потом из этого порта везут российский уголь снова в Европу, потому что заместить такое количество угля непросто», – сказал Алабужин.

Он прогнозирует, что аналогичная ситуация произойдет с российской нефтью, ценовой потолок на которую грозится установить Евросоюз.

«Есть пиар составляющая. Она для них очень важна, поскольку один из главных инструментов политики Евросоюза это блеф, напор. Взять нахрапом через пропагандистскую кампанию в СМИ – это для них очень важно. Потом они будут снимать точечно ограничения, чтобы не дай бог у них не возник дефицит угля, газа, при котором будут совсем нехорошие вещи происходить с экономикой. А тем более – нефть, которая является кровью экономики. Они не допустят никогда, чтобы у них в экономике была нехватка нефти и нефтепродуктов. Поэтому они могут объявлять что угодно. Потом начнется их точечная работа, чтобы не случилось так, чтобы у них стало меньше нефти», – резюмировал Алабужин.