02.10.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Россия, Украина
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«За интервью с Путиным дам 50 тысяч долларов» – Гордон


Президент РФ Владимир Путин намного ближе к украинским проблемам и куда интереснее своего американского коллеги Дональда Трампа.

Об этом в интервью YouTube-каналу «Vласть vs Vлащенко» заявил киевский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы можно было записать интервью только с одним героем, кого бы вы выбрали прямо сейчас – Зеленского или Порошенко?» – спросила журналистка Наталья Влащенко.

«Путин», – перебил Гордон, не дав закончить вопрос.

«Путин или Янукович?» – продолжала «блиц» Влащенко.


«Путин», – ответил пропагандист.

«Путин или Трамп?» – спросила журналистка.

«Путин. Потому что Путин ближе к нашим проблемам, он родоначальник наших проблем, он источник наших проблем. И как государственный деятель, если мерить всех по гамбургскому счёту, он выше Трампа.

Трамп понятнее, хотя и Путин понятен. Путин зажатый? Я думаю, у Трампа тоже своих комплексов хватает, но для нас, для Украины, Путин интереснее, конечно. Я готов 50 тысяч долларов дать за интервью с Путиным», – заявил Гордон.

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