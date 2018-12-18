За календарями с Путиным выстраиваются очереди по всему миру

18.12.2018, Москва, Олег Кравцов

Календари на 2019 год с изображением российского президента Владимира Путина вызвали настоящий ажиотаж за границей.

Об этом, ссылаясь на британское издание Guardian, пишут “Известия”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Жители Японии, где атрибутика с изображением российского лидера всегда пользовалась популярностью, жалуются на нехватку новых календарей, которые заняли по объему продаж в стране первое место. Такие данные приводит сеть магазинов, обладающая исключительными правами на их продажу. В скором времени календари поступят в продажу в США и Великобритании. Пользователи социальных сетей из этих стран уже с нетерпением ждут, когда смогут приобрести популярную вещь”, – пишет издание.

Отмечается, что в календарях каждый месяц отмечен отдельной фотографией российского президента, а самым популярным стал снимок президента на снегу со своими собаками, среди которых можно увидеть и щенка акита-ину, подаренного губернатором префектуры Акита в северной Японии в благодарность за помощь в ликвидации последствий катастрофы на АЭС «Фукусима» в марте 2011 года.