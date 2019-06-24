За кандидатов Зеленского снова будет агитировать Квартал 95

24.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

На этой неделе кандидаты в народные депутаты от партии Слуга народа отправятся в тур по Украине, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом глава избирательного штаба партии Александр Корниенко рассказал в интервью изданию theБабель.

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“Кандидаты будут ездить по городам и весям. Будет несколько таких отрядов по два-три человека. Я тоже буду ездить”, — сказал Корниенко.

По его словам, в туре примут участие и мажоритарщики, и кандидаты из списка.

“Списочник будет приезжать в город, там к нему будут подключаться мажоритарщики, это комплексная история”, — сказал глава избирательного штаба.

Студия Квартал 95 решила в этом году провести свой концерт-фестиваль KvartalFest не в поселке Подопригоры Сумской области, а по всей Украине, причем вход на мероприятие будет бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба студии.

KvartalFest пройдет в 19 городах с 29 июня по 16 июля: Харькове, Кременной, Славянске, Миргороде, Каневе, Вознесенске, Белгород-Днестровском, Южном, Каховке, Кирилловке, Бердянске, Днепре, Кривом Роге, Луцке, Трускавце, Городке, Буковели, Каменец-Подольском, Виннице.

Завершающим элементом каждого концерта будет выступление актерского коллектива студии Квартал 95, говорят в пресс-службе.

“Цель, которую ставит перед собой Квартал – это объединить украинцев из разных уголков страны под флагами юмора, музыки и хорошего настроения…” – говорится в релизе студии.

Ранее лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук заявил, что не считает бесплатные концерты группы политической агитацией за его партию Голос.