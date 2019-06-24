За кандидатов Зеленского снова будет агитировать Квартал 95
На этой неделе кандидаты в народные депутаты от партии Слуга народа отправятся в тур по Украине, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом глава избирательного штаба партии Александр Корниенко рассказал в интервью изданию theБабель.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
“Кандидаты будут ездить по городам и весям. Будет несколько таких отрядов по два-три человека. Я тоже буду ездить”, — сказал Корниенко.
По его словам, в туре примут участие и мажоритарщики, и кандидаты из списка.
“Списочник будет приезжать в город, там к нему будут подключаться мажоритарщики, это комплексная история”, — сказал глава избирательного штаба.
Студия Квартал 95 решила в этом году провести свой концерт-фестиваль KvartalFest не в поселке Подопригоры Сумской области, а по всей Украине, причем вход на мероприятие будет бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба студии.
KvartalFest пройдет в 19 городах с 29 июня по 16 июля: Харькове, Кременной, Славянске, Миргороде, Каневе, Вознесенске, Белгород-Днестровском, Южном, Каховке, Кирилловке, Бердянске, Днепре, Кривом Роге, Луцке, Трускавце, Городке, Буковели, Каменец-Подольском, Виннице.
Завершающим элементом каждого концерта будет выступление актерского коллектива студии Квартал 95, говорят в пресс-службе.
“Цель, которую ставит перед собой Квартал – это объединить украинцев из разных уголков страны под флагами юмора, музыки и хорошего настроения…” – говорится в релизе студии.
Ранее лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук заявил, что не считает бесплатные концерты группы политической агитацией за его партию Голос.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.