За Херсон будет идти война, – Царёв

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Российская армия будет сражаться за Херсон и не планирует оставлять город. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Царёва, переселение людей с правого берега на левый нужно для освобождения логистики в военных целях.

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«Я хочу сказать точно и определенно – Херсон будут защищать. Вывод наших мирных жителей из Херсона связан только с одной причиной – дело в том, что количество переправ понтонных и барж, которые сейчас вывозят людей, очень ограничено. У военных существуют совершенно логичные опасения в том, что, если начнутся серьезные обстрелы Херсона и очень серьезные бои на окраинах Херсона, то мирные жители начнут массово покидать Херсон, тем самым, забьют все эти дороги… В данном случае хотят, чтобы все, кто хотел выехать, смогли выехать, и потом спокойно тот транспорт, который существует, те транспортные линии, которые существуют, могли поставлять в Херсон боеприпасы, военнослужащих, военную технику и не были забитыми мирными жителями. Это точно и определенно – за Херсон будет идти война», – заявил Царев.