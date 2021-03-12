За Кёнигсберг ответишь: калининградцы требуют привлечь ведущего передачи «Модный приговор»

12.03.2021, Москва, Елена Острякова

В Калининграде разразился скандал из-за высказываний ведущего передачи «Модный приговор» на Первом канале Александра Васильева.

Он не только поддержал восстановление замка Тевтонского ордена в центре города, но и грубо обругал тех, кто выступает против этого, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Выход только один — восстановить замок. Вы без этого замка не проживёте, его всё равно восстановят, и если не при этом правительстве, при следующем. Он там нужен для вашего туризма. Вы должны его восстановить по старому плану и сделать там пятизвёздочный отель, хотите — серию ресторанов или концертные залы. У вас будут все фотографии мира, и вы будете богатейший регион.

И все те говорят: “Мы не должны восстанавливать немецкое прошлое” — это совершенно малообразованные кретины. Знаете такое итальянское слово uno cretino? Это просто недочеловеки. Ваш хлеб — это ваша история. Все те, кто говорят: “Так не надо делать! У нас тут Калининград, ко-ко-ко”. Почему весь народ называет ваш город Кёниг, а не Калик? Потому что кроме прекрасного Кафедрального собора и фортов, к сожалению, пока нечего показывать”, — заявил Васильев в интервью “Business FM Калининград”.

Эти слова возмутили калининградскую общественность.

«Недочеловеки» – это однозначно из терминологии фашистов. Это оскорбление всех нас – сыновей, внуков и правнуков фронтовиков, раздавивших немецко-фашистскую гадину в 45-м. А истинный ариец Васильев не слезает с экранов федеральных каналов. Обыкновенный коллаборационизм», – написал журналист Андрей Выползов в своем телеграм-канале.

Глава Русской общины Калининградской области Максим Макаров считает, что Васильев, по сути, призвал восстановить на территории региона немецкое прошлое, «которое здесь в своей последней фазе было нацистским немецким прошлым».

«Похоже, Васильев наговорил на уголовную статью «Реабилитация нацизма», а также косвенно призвал к отделению нашего региона от России. Ведь иначе восстановить «немецкое прошлое» (власть Германии над этой территорией) невозможно. И не надо разговоров про то, что «историк моды» (не нацистской, случайно?) имел ввиду совсем другое.

«Слово не воробей, вылетит – не поймаешь», говорит нам русская пословица. А вылетевшее из уст Васильева слово «недочеловеки» – явно из нацистско-фашистского лексикона. Итальянцы, кстати, со своим итальянским фашизмом не так далеко от гитлеровцев ушли в предвоенные и военные годы», – написал Макаров. Калининградские общественники намерены обратиться в прокуратуру.