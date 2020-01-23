«За кого мы голосовали?!» – эксперт предрекает обрушение Зе-рейтинга уже весной

23.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Вся украинская молодежь сбегает от армии в университеты или за границу, поэтому киевская власть во главе с президентом решила пополнять армию призывниками прямо из-за школьной парты.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил замдиректора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До десятков тысяч на область идет план. Но я смотрел данные военкоматов: осенний призыв 2018 года был выполнен на 40% по Украине, а в некоторых областях на Западной Украине на 10-20%. То есть физически некого призывать. Молодежь массово бежит кто на заработки, кто имеет академотстрочку в виде справки из университета…

Началось все с того, что у нас при «преступном режиме» отменили призыв на срочную службу в рамках реформы армии по западным стандартам, чтобы она была профессиональная.

До этого при министре Лебедеве призыв был с 18 до 25 лет. Это объяснялось тем, что после школы или профтехучилища молодой человек мог пойти на срочную службу, а по возвращению решать – поступать в университет или продолжать её. В этом какая-то логика есть», – пояснил политолог.

Однако эксперт напомнил, что на данный момент срок обучения в украинских школах составляет 12 лет, а значит молодые украинцы теперь подлежат призыву в буквальном смысле со школьной скамьи.

«Создается серьезный вакуум для военкоматов, когда они могут дергать молодежь прямо из школьного класса», – отметил Молчанов.

Причина подписания президентом Владимиром Зеленским такого указа, по словам эксперта, простая – катастрофическая нехватка военнослужащих в украинской армии, где молодежь теперь отказывается служить даже по контракту.

«Мы видим статистику по Генеральному штабу, что количество контрактов, которые подписываются, где-то в три раза меньше, чем количество контрактов, которые разрываются. Идет отток людей», – констатировал эксперт.

При этом, по мнению политолога, решение о снижении призывного возраста, которые вступит в силу 1 марта текущего года, существенно ударит по рейтингу Зеленского.

«Зеленский, наверное, опять не обдумал, когда подписал этот приказ, или ему группа советников не растолковала, что министр и военком свои цели преследуют, а политическая ответственность будет на Зеленском, он же у нас главнокомандующий. И действительно, все обиженные родители будут потом вопить: «За кого же мы голосовали?! Мы голосовали против линии предыдущих пяти лет, а получили только её усиление». Это может нашем президенту серьезно аукнуться весной понижением его рейтинга», – резюмировал Молчанов.