За конфискованные ЕС российские активы Украина заплатит своими территориями

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Новости Украины

Сценарий передачи киевскому режиму замороженных ЕС российских активов вполне реален после разработки соответствующего механизма конфискации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев.

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«Вероятность создания общего механизма изъятия активов в ЕС высока. Это позволит конфисковать и передать Киеву активы находящихся под санкциями лиц, а возможно, и государственные активы, включая российские резервы. В краткосрочной перспективе это выгодно ЕС, поскольку позволит оказывать помощь Украине не за счет своих налогоплательщиков, а за счет российских денег. Подать идеологически это тоже можно будет выгодно», – сказал Тимофеев «Известиям».

По его словам, в долгосрочной перспективе этот шаг может повлечь негативные последствия для Запада.

«Во-первых, это подорвет доверие инвесторов из других регионов. То есть партнеры из Китая или Саудовской Аравии могут задуматься о том, что ЕС может конфисковать и их активы», — говорит аналитик.

Также он считает, что Россия не будет сидеть сложа руки, пока ее имущество и активы граждан конфискуют по политическим причинам.

«Москва может пойти на встречные шаги и национализировать оставшуюся собственность европейских компаний в России. Кроме того, не исключено, что может быть поднят вопрос и о компенсации конфискованных российских активов за счет украинских территорий», – резюмировал Тимофеев.

Как ранее сообщал Центробанк РФ, общая сумма замороженных западными странами его резервов составляет порядка 300 миллиардов долларов. Кроме того, по данным Еврокомиссии на начало апреля, члены ЕС заморозили российские активы на сумму 29,5 миллиардов евро, учитывая арестованные суда, вертолеты и недвижимость.