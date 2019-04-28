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28.04.2019, Москва, Елена Острякова
 
Криминал, Приднестровье
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За контрабанду с Украины — 13 лет строгого режима

Тираспольский суд приговорил бывшего председателя таможенного комитета и экс-министра внутренних дел Приднестровья Геннадия Кузьмичева к 13 годам колонии строгого режима с конфискацией имущества.

Об этом сообщает телеканал ТСВ.

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Кузьмичев также лишен специальных званий и наград, и ему назначен штраф в размере около $1700. Первые пять лет бывший генерал будет отбывать наказание в тюрьме с самым жестким режимом содержания, а следующие восемь лет – в колонии строгого режима.

Кузьмичев, который считался «правой рукой» бывшего президента ПМР Евгения Шевчука,  признан виновным во ввозе контрабанды с территории Украины на миллионы долларов. В ходе обыска в доме Кузьмичева также были обнаружены шесть ручных противотанковых гранат. Свою вину он не признал, от показаний и пояснений отказался.

В 2016 году Кузьмичев планировал принять участие в выборах президента. Однако его регистрация отменена ЦИК за 10 дней до голосования за допущенные нарушения при агитации.

Ранее Конституционный суд Приднестровья отказался рассматривать жалобу экс-президента республики Евгения Шевчука, который оспаривал решения Верховного совета и Верховного суда ПМР о снятии с него неприкосновенности.

Шевчук бежал из Приднестровья в 2016 году. В 2018 году он был заочно приговорен  к 16 годам лишения свободы и штрафу в 100 млн долларов за коррупцию и превышение полномочий.

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