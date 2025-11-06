За красивыми словами о членстве Украины в НАТО нет ничего! – обиженная послица в США
За красивыми словами о политике открытых дверей и перспективе членства Украины в НАТО нет ровным счетом ничего реального.
Об этом в интервью американскому блогеру и бизнесмену Марио Науфалу заявила послица Украины в США Ольга Стефанишина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Слушайте, в 2008 году Путин приехал в Бухарест на саммит НАТО и угрожал канцлеру Германии и президенту Франции, если они примут решение предоставить Украине план действий по членству в НАТО... Этого не произошло, верно?
В 2021 году президент Байден встретился с президентом Путиным в Женеве. И не секрет, что президент Байден занимал очень четкую позицию, говоря, что он не поддерживает членство Украины в НАТО.
И я уверена, что это обсуждалось на этой встрече. И даже до окончания его президентского срока в 2024 году, когда президент Зеленский сказал, что простое приглашение в НАТО могло бы стать действительно серьезным шагом для поддержки Украины, этот шаг так и не был сделан.
То есть, если говорить о том, что мы обсуждали в течение двух десятилетий, то наше руководство и союзники ясно давали понять, что Украина не вступит в НАТО. Были документы, были, скажем так, красивые слова о политике открытых дверей и реальных вещах, но факты говорят сами за себя», – жаловалась она.
«Так что я просто смотрю на это с точки зрения того, что Россия постоянно получала сигналы, что союзники не собираются предпринимать никаких шагов, связанных с членством Украины в НАТО, в то время как Украина стремилась к этому.
И мы по-прежнему считаем, что защита и обеспечение безопасности Украины и Европы через членство Украины в НАТО – самый дешевый способ. Потому что Украина получает технологии, знания, боеспособную армию, и это может принести пользу НАТО», – вещала Стефанишина.