За кражу денег на восстановление Севастополя после Украины чиновник получил 7 лет

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К семи годам колонии общего режима приговорен бывший директор ГУПС «Севастопольский Автодор».

Об этом сообщили в пресс-службе Гагаринского районного суда Севастополя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чиновник почти на 100 миллионов рублей завысил стоимость работ по проектированию дорог и закупке необходимой техники. Соблазн был велик на фоне значительных вливаний, который делает Москва на восстановление инфраструктуры Севастополя после пребывания в составе Украины.

«В вину ему вменялось то, что будучи руководителем предприятия, без проведения конкурса и согласования сделки, он заключил договор по выполнению работ по разработке проекта организации дорожного движения и схем дислокации дорожных знаков и разметки дорог общего пользования в городе Севастополе на 2016 год с единственным поставщиком – ООО«ДорМостИнжиниринг» по цене, превышающей среднюю рыночную более, чем на 11 миллионов рублей», – сообщили в пресс-службе Гагаринского районного суда Севастополя.

Аналогичным образом без проведения конкурса и процедур директор предприятия незаконно заключил договоры на поставку инертных материалов на сумму, превышающую рыночную на 24 миллиона рублей. Более чем на 64 миллиона рублей была завышена стоимость приобретения спецтехники.

Помимо 7 лет 10 месяцев лишения свободы, чиновнику присудили 5,1 миллиона штрафа, которые он оплатил еще в ходе следствия. Приговор в законную силу не вступил, и у бывшего директора «Севавтодора» есть время его обжаловать.

При этом в отношении экс-директора уже вынесен приговор по другому делу – за взятку в крупном и сопряженном с вымогательством размере его приговорили к 5 годам лишения свободы.

Речь идет о Виталии Узлове, чья деятельность на посту руководителя «Севавтодора» заинтересовала Генпрокуратуру РФ.

В совокупности чиновник причастен к финансовым махинациям на 360 миллионов рублей. При обыске у него нашли коллекцию часов, дорогие иномарки и сотни тысяч рублей наличными.