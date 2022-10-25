За критику Пашинян отомстил Затулину запретом на въезд
Депутат Госдумы РФ объявлен в Армении нежелательной персоной.
Соответствующее письмо политик получил на свою депутатскую электронную почту, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил
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«По поручению руководства Национального Собрания Республики Армения сообщаем Вам, что, к сожалению, Ваши публичные высказывания последнего периода в адрес Республики Армения наносят ущерб развитию дружественных и союзнических отношений между нашими государствами.
В связи с этим, в дальнейшем, Ваш приезд в Республику Армения считается нежелательным, – говорится в письме.
Сам Затулин оценил письмо как «оскорбительный шаг».
«Для нас это было внезапно, мы получили письмо от начальника управления внешних связей Национального Собрания Республики Армения. Нам сказали, что мой визит нежелателен, а мои заявления наносят ущерб Республики Армения», – прокомментировал ситуацию политик.
Ранее Затулин критически высказался о премьере Армении Николе Пашиняне.
«…Армения — это страна, потерпевшая очевидное военное и дипломатическое поражение в ходе недавней вспышки конфликта с Азербайджаном. В немалой степени из-за фанфаронства и некомпетентности пришедшей благодаря улице к власти группировки Николы Пашиняна.
Наряду с мнением большинства в оппозиции и критиков, которые, конечно, возлагают основную вину на Пашиняна, есть и те, кто пытаются переложить эту вину (пашиняновцы прежде всего) на предыдущие власти: на Саргсяна, на Кочаряна и так далее, это в рамках внутриполитической борьбы, а с внешней точки зрения, как грибы после дождя, растут претензии к России, причем, если проследить, кто именно стоит за этими претензиями, это в большинстве своем все те же политологи, блогеры, которые являются электоратом Пашиняна.
То есть Россию модно обвинять в том, что она «кинула» Армению, не поддержала и чуть ли не спланировала все то, что произошло, для того, чтобы «проучить Армению». И впервые эти настроения получают отклик у населения Армении. Симпатии к России как таковой резко упали там», – сказал Затулин.
Он назвал эту ситуацию парадоксальной, поскольку «именно Россия обеспечивает сегодня фактически возможность армянам Нагорного Карабаха чувствовать себя в относительной безопасности», а «в самой Армении растут антироссийские настроения».
Спасибо!
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