За критику Пашинян отомстил Затулину запретом на въезд

Депутат Госдумы РФ объявлен в Армении нежелательной персоной.

Соответствующее письмо политик получил на свою депутатскую электронную почту, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил

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В связи с этим, в дальнейшем, Ваш приезд в Республику Армения считается нежелательным, – говорится в письме.

«По поручению руководства Национального Собрания Республики Армения сообщаем Вам, что, к сожалению, Ваши публичные высказывания последнего периода в адрес Республики Армения наносят ущерб развитию дружественных и союзнических отношений между нашими государствами.

Сам Затулин оценил письмо как «оскорбительный шаг».

«Для нас это было внезапно, мы получили письмо от начальника управления внешних связей Национального Собрания Республики Армения. Нам сказали, что мой визит нежелателен, а мои заявления наносят ущерб Республики Армения», – прокомментировал ситуацию политик.

Ранее Затулин критически высказался о премьере Армении Николе Пашиняне.

«…Армения — это страна, потерпевшая очевидное военное и дипломатическое поражение в ходе недавней вспышки конфликта с Азербайджаном. В немалой степени из-за фанфаронства и некомпетентности пришедшей благодаря улице к власти группировки Николы Пашиняна.

Наряду с мнением большинства в оппозиции и критиков, которые, конечно, возлагают основную вину на Пашиняна, есть и те, кто пытаются переложить эту вину (пашиняновцы прежде всего) на предыдущие власти: на Саргсяна, на Кочаряна и так далее, это в рамках внутриполитической борьбы, а с внешней точки зрения, как грибы после дождя, растут претензии к России, причем, если проследить, кто именно стоит за этими претензиями, это в большинстве своем все те же политологи, блогеры, которые являются электоратом Пашиняна.

То есть Россию модно обвинять в том, что она «кинула» Армению, не поддержала и чуть ли не спланировала все то, что произошло, для того, чтобы «проучить Армению». И впервые эти настроения получают отклик у населения Армении. Симпатии к России как таковой резко упали там», – сказал Затулин.