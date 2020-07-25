«За Крым и Карабах!» – Азербайджанцы провели на Украине антироссийские митинги

25.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Представители азербайджанской диаспоры на Украине провели акции в разных городах в поддержку действий официального Баку против Армении. Митингующие также обвинили Россию в «оккупации Карабаха и Крыма».

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», акции состоялись в Киеве и Харькове. Представитель диаспоры Ялчин Гахраманоглу объявил азербайджанцев братским украинцам народом и пообещал вместе с экстремистами из запрещенного в РФ меджлиса бороться за «возвращение Крыма и Карабаха».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы искренне благодарны Украине за объективную оценку кровавых событий, которые происходили на границе Азербайджане и Армении. Украина поддержала суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

В самые трудные минуты для Азербайджана его поддержала как братская Турция, так и братская Украина, и другие. Мы хотим отметить со своей стороны, что считаем Украину своей второй родиной. Мы будем интегрироваться вместе с нашими братьями крымскими татарами, будем бороться вместе с ними и будем рядом с крымско-татарским меджлисом.

У нас появился такой лозунг – «Крым и Карабах – наша общая боль». А сегодня мы еще хотим сказать, что Крым и Карабах – наша общая боль, и мы будем бороться вместе до конца, до освобождения Карабаха и до освобождения Крыма», – заявил Гахраманоглу.

В Харькове на митинге то и дело выкрикивали националистические лозунги «Слава Украине» и скандировали «Карабах».

«Вы знаете, у нас вторая родина – Украина. От имени нашего народа, наших аксакалов и нашей молодежи благодарю наше правительство. Слава Украине, слава героям! Украина в первый день карабахского конфликта всегда была на стороне Азербайджана, на стороне правды, на стороне, которую каждое суверенное государство должно иметь.

Мы знаем, и Украина страдает от российской империи – так же и Азербайджан страдает. Сегодня Донбасс, Луганск и Крым оккупированы российскими войсками. Когда Путин говорил: «мы не знаем, кто эти зеленые человечки», а потом сказал: «Спасибо, ребята, хорошо поработали». Вот их внутренность.

Русский шовинизм и Российская империя всегда – где российские солдаты, всегда там война. Но я уверен – украинская, турецкая, азербайджанская, плюс молдавская, грузинская совместная борьба остановит российский шовинизм, имперские амбиции, и мы вернем все потерянные земли», – заявил представитель диаспоры Вагиф Алваратов.