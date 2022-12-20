За «Крым не наш» на картах – арест и штраф

20.12.2022  20:55 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Крым, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, экстремизм


Картографические материалы, которые оспаривают территориальную целостность РФ будут отнесены к экстремистским материалам.

Соответсвующий законопроект приняла сегодня Госдума РФ в первом чтении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Картографические материалы, которые оспаривают территориальную целостность РФ будут отнесены к экстремистским материалам. Соответсвующий законопроект...

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«Участились случаи печатания буклетов и картографической продукции, в которых те или иные части РФ отнесены к другим государствам. Например, Крым, Южные Курилы, другие территории. Такого рода информационные материалы как правило являются скрытой формой пропаганды, которая проводится из-за рубежа и направлена на формирование у российской и мировой общественности искаженных представлений о государственной границе РФ», – сказал представлявший законопроект депутат Эрнест Валеев.

За массовое распространение подобных материалов предусматривается административная ответственность: физлицам — штраф либо арест до 15 суток, юрлицам — штраф до 1 млн рублей.

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