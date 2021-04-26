За Крым ответите. Украине грозит иск на 60 миллиардов.

26.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Власти Крыма готовы подать очередной иск против властей Украины — речь идет о многомиллиардной сумме ущерба, возникшей из-за ухода с полуострова после его воссоединения с Россией украинских банков, не исполнивших обязательств перед вкладчиками.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, сообщивший о подготовке соответствующего иска.

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Как сообщил, председатель комитета по законодательству Госсовета Крыма Сергей Трофимов, в регионе работали около 90 украинских банков. После присоединения Крыма к России около половины не выполнили свои обязательства, в том числе не вернули средства вкладчиков.

Сумма ущерба оценивается в 60 миллиардов рублей, из которых почти 30 миллиардов компенсированы за счет российского бюджета. При этом юристы считают, что основания для иска есть.

«Если исходить с точки зрения права, то нарушение имеет место быть. Банки не могут в одностороннем порядке изымать вклады, и это фундаментальный принцип гражданского права, для нарушения которого без негативных последствий нужно нечто большее, чем изменение государственной принадлежности соответствующей территории.

Даже те вклады, которые были фактически изъяты правительством Николая Рыжкова в 1990 году, поэтапно компенсировались в последующем. И Украине в данном случае будет довольно сложно формировать принципиальную позицию по иску», – сказал «Коммерсанту» партнер, адвокат, руководитель практик разрешения споров и международного арбитража адвокатского бюро ART DE LEХ Артур Зурабян.

При этом он обращает внимание, что даже если суды неожиданно встанут на сторону крымских вкладчиков, то остается вопрос реального получения средств.

«Нужно быть реалистами. Украина этих денег, безусловно, не компенсирует, какое бы решение ни было принято международными судебными инстанциями», — считает адвокат.

Впрочем, по его мнению, присужденные суммы могут быть прямо или косвенно учтены в отношении возможных встречных требований Украины, следующих из исков по национализации имущества на территории Крыма.