За Крым ответят: Жалоба на Booking.com ушла в антимонопольную службу

05.02.2019, Киев, Максим Карпенко

В Федеральную антимонопольную службу РФ пожаловались на сервис онлайн-бронирования Booking.com, с помощью которого можно через Интернет резервировать места в гостиницах и пансионатах по всему миру. Жалоба поступила от организации «Опора России», где считают, что сервис злоупотребляет своим монопольным положением на рынке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Коммерсант» пишет, что условия, которые выставляет Booking.com своим клиентам при заключении договоров, противоречит антимонопольному законодательству.

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«Записанное в договорах с отелями требование о паритете цен позволяет Booking.com предоставлять пользователям гарантию лучшей цены, подразумевающую, что более низкая стоимость аналогичного номера с теми же датами заезда и условиями бронирования найдена быть не может. Нарушение приводит к тому, что гостиница понижается в общем рейтинге ранжирования, и динамика бронирования в ней сокращается. При систематическом нарушении Booking.com прекращает сотрудничество с отелем. Одновременно в цену оказывается заложена комиссия сервиса, минимальный размер которой достигает 15%. Отели не могут продавать номера дешевле на собственных сайтах», – говорится в статье.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», на Украине было открыто дело против Booking.com за работу с отелями Крыма. В ответ на требования Украины сервис сделал доступным поиск и бронирование проживания на полуострове только для тех, кто путешествует с целью работы.