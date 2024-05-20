За Крым Россия активирует ядерную доктрину – прогноз

Крым является реперной точкой безопасности России. В случае угрозы его потерять, РФ нанесет ядерный удар, но не по Украине, а по ее спонсорам. Об этом в эфире видеоблога бежавшей из Украины журналистки Натальи Влащенко заявил политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Чаплыги, возврат к границам 91-го года, когда Украина была с Крымом в составе, невозможен, потому что он спровоцирует гражданскую войну в стране.

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«Если мы говорим о границах 91-го года, которые были признаны миром, то нужно говорить об условиях, на которых эти границы были признаны. А условия были следующие: в унитарной Украине должна существовать некая территориальная автономия, никаких баз иностранных на территории Украины, вопреки этому всему на территории Украины располагается база морского флота РФ в Севастополе. Вот – три ключевые точки, которые были заложены в компромисс 91-го», – сказал эксперт.

«Хотите вернуться к 91-му? Возвращайтесь к этому компромиссу. Там еще две точки есть, которые я пока не озвучиваю, и они заложены в Декларации о независимости и Конституции, но если к ним вернуться, то нужно осудить Майдан. Осудить Майдан – это гражданская [война]. Поэтому, ребята, это замкнутый круг и бег по кругу. Так вот, если мы пытаемся вернуть 91-й год военным путем, мы бьем по реперной точке, которая обеспечивает весь периметр безопасности РФ, и 114%, активирует ядерную доктрину. Если вы думаете, что удар будет по Крыму или Украине – нет, удар будет стратегический по тем, кто снабжает», – заявил Чаплыга…