За культуру в Европе отвечает украинский наркоман

17.01.2019, Москва, Галина Шершнева

Повестку ПАСЕ диктуют маргинальные политические силы, в частности, украинцы. Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Посмотрите, кто в ПАСЕ занимается культурой, наукой, образованием – депутат рады, вице-президент ПАСЕ некто Арьев. Известен тем, что задерживался в Варшавском аэропорту за провоз марихуаны, устраивал скандалы в супермаркете, требуя, чтобы с ним разговаривали исключительно на украинском языке, вызывал полицию на концерт в Киеве, куда пришли зрители в пионерских деятелей», – сказал Неверов.

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Поэтому, полагает он, не приходится удивляться тому, что в заключении ПАСЕ по нарушению прав изучения родных языков 58 страниц посвящено России и не уделено внимания к тому, что происходит на Украине.

«Разумность и адекватность наших коллег отходит на второй план из-за антироссийских русофобских взглядов делегаций прибалтийских стран, Украины, Польши», – резюмировал Неверов.