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Визит канцлера Германии Олафа Шольца в Белград следует отменитьтак в качестве протеста странам, запретившим министру иностранных дел России Сергею Лаврову пролет в Сербию.

С такой инициативой выступил председатель исполкома националистической сербской партии «Двери» Борко Пушкич.

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«Движение «Двери» полностью поддерживает позицию посла России Александра Боцан-Харченко о том, что в Сербии растет понимание того, что необходимо более активно противостоять давлению Запада как в экономическом, так и в политическом плане», — говорится в письменном заявлении Пушкича.

Представитель партии также заявил, что «Двери» согласны с заявлением Лаврова о том, что суверенное государство пытаются лишить права проводить собственную внешнюю политику.

«Международная деятельность Сербии заблокирована, поэтому с сегодняшнего дня в политическом и экономическом контексте мы можем говорить только о термине «закрытые Балканы», потому что «открытые», в которых нас убеждает правительство, оказались «Европой для бедных», без любой существенной перспективы», – сказал политик.

Он подчеркнул, что от Белграда требуют ввести антироссийские санкции под предлогом вступления в ЕС, но при этом никто не называет конкретные даты и сроки.

Так, спецпредставитель США по Западным Балканам Габриэль Эскобар заявил, что идея свободной и мирной Европы неполноценна без Западных Балкан, добавив, что Вашингтон поддерживает запуск межправительственных конференций Евросоюза со Скопье и Тираной.

«Нам нужны все Западные Балканы в ЕС. Идея, которую мы начали в 1989 году, чтобы создать Европу в целом, свободную и мирную, еще не воплотилась до конца, и нам все еще нужно работать над этим», — сказал Эскобар.

При этом он подтвердил, что ничто не заменит членство в ЕС, и указал, что Евросоюз является одним из самых сильных партнеров Соединенных Штатов в мире.

«Нет альтернативы членству в ЕС. Поэтому нам нужно сосредоточиться на этом. ЕС является одним из наших самых сильных партнеров в мире. Северная Македония также является важным партнером. Итак, мы хотим, чтобы эти двое были связаны», — отметил дипломат.

Однако он не упомянул, когда присоединение стран региона в ЕС сможет произойти.