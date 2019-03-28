За майданом в Сербии стоят Запад и потерявшие кормушку местные олигархи

28.03.2019, Москва, Максим Карпенко

За антиправительственными акциями протеста оппозиции в Сербии стоят как интересы Запада, стремящегося оказать давление на президента Александра Вучича по вопросу Косово, а также желание вернуться во власть утративших влияние местных олигархов.

Об этом в рамках круглого стола в Москве заявил российский политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На этих протестах выступают люди самых разных политических взглядов, у которых нет никакой общей идеологической платформы. Единственная их цель – это поменять власть. Им очень не нравится, тем людям, кто прежде был при власти, например, господин Драгон Джулс – бывший мэр Белграда, ему не нравится, что он оказался отстранен от тех потоков, довольно крупных, финансовых, в том числе, ресурсов, которыми располагал прежде. Таких людей там хватает”, – сказал эксперт.

По его словам, в протестах участвуют некоторые люди, которые выступали прежде с пророссийской ориентацией – представители движения «Двери».

“Эти протесты являются инструментом давления на президента Сербии Александра Вучича с целью скорейшего признания Косово и с целью того, чтобы он поделился властью… Люди, которые выступают на протестах, очень разрознены, объединяет их только желание свергнуть власть… Вучич мешает тем, что он действительно первым, может быть, после Милошевича, стал лидером Сербии, кто попытался сконцентрировать в своих руках довольно большое количество власти…

Второй момент, которым сейчас активно прикрываются люди, выступающие с протестами против Вучича, – это очень болезненный для Сербии вопрос Косово – исторически сербского края, с огромным количеством сербских святынь. На сегодняшний день ситуация в Косово – вроде бы, там не было резких волнений, конфликтов, но в то же время, постепенно Вучича подводят к тому, что он должен признать Косово», – заявил Бондаренко.