За майданщиками стояли международные преступники и аферисты – Кузьмин

28.03.2020, Киев, Игорь Петров

Люди, пришедшие к власти в результате Майдана и их зарубежные партнеры ставили целью только разграбление страны, власть в которой они захватили.

Об этом в эфире канала «Эхо Киева» сообщил бывший заместитель Генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что произошло в 2014 году в Украине? Майдан, состоящий из трех составных частей. Первая часть, верхушка айсберга – это массовая акция протеста. Законная массовая акция протеста, в которой участвовали десятки тысяч человек, вышли протестовать – кто-то против отказа Януковича от евроинтеграции, кто-то вообще против Януковича, кто-то против детишек Януковича.

Вторая часть Майдана – совсем другая. Под видом Майдана, под прикрытием Майдана преступники совершали преступления в массовом порядке. Грабежи, разбой, убийства, изнасилования, прикрываясь Майданом. Грабили для нужд Майдана, насиловали для нужд Майдана, убивали для нужд Майдана.

Когда захватывали госучреждения – это уже третья часть Майдана. Это та часть о которой мало кто говорит, это та часть, которая скрыта вообще. Эти две еще видят, а третью никто даже обсуждать не хочет. Третья часть – группа заговорщиков, вступив в сговор с международными аферистами, совершила государственный переворот, прикрываясь Майданом, общим хаосом и произволом, который творился в период этих событий на Майдане.

Вот эти люди совершили фактически государственное преступление захватив власть в стране, захватив основные ключевые государственные посты, взяв под контроль правоохранительную систему, армию, взяв под контроль финансы государства, они перенаправили эти финансы в собственные карманы. А потом из этих карманов вывели их в оффшоры. Вот это то, чем занималась власть Порошенко. И Порошенко в этой системе занимал ключевую позицию.

И вот этими нашими украинскими деятелями политическими стоят международные аферисты, международные преступники, которые в геополитическом пространстве совершают страшное злодеяние – и они разрушают государства, они стравливают народы, они инициируют войны между странами. В этих условиях они зарабатывают колоссальные деньги, и вот эти все мизантропы, которых мы там порой упоминаем – Сорос и еще кто-то, вот эта часть политикума она у нас как бы в сторонке.

И только в последнее время начали об этом говорить. А фактически люди, стоявшие за государственным переворотом, это международные аферисты и наша прежняя украинская власть, которую возглавлял Порошенко. И задачи у них – разграбить государство, уничтожить полностью государственное управление, государственный аппарат, разграбить не только государственный бюджет и ресурсы Украины, но также и средства международной финансовой помощи.

И их цель была – получать деньги на поддержку украинской демократии, получать деньги из Евросоюза, из этих банков на реформы, на поддержку украинской государственности, на борьбу с Путиным. Эти деньги они вытягивали из бюджета свои стран, по большей части США, и просто воровали, отдавали нашим, наши их делили, как было сказано, и отправляли куда говорили», – сказал Кузьмин.