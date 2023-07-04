За месяц боев ВСУ так и не смогли подойти к первой линии обороны
Для пиара украинского контрнаступления были привлечены американские кинематографисты, но это не помогло прорвать российскую оборону.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
Он говорит, что Украина готовилась к наступлению, стягивала силы, широко это анонсируя.
«Она практически проводила психологическую операцию, задача которой была — запугать российские войска. Они даже не боялись говорить об этом вслух. Более того, привлекали Голливуд, снимали ролики. Чем-то это напоминает Курскую битву, когда немцы готовились разгромить советские войска, но у них ничего не получилось.
Так и здесь западные политики, военные аналитики сильно просчитались, не учли подготовленность наших оборонительных позиций, слаженность наших действий, стойкость связи и обороны», – сказал Клинцевич в интервью «Московскому комсоомльцу».
Он рассказал об оборонительной тактике, которую задействовали ВС РФ.
«Оборона – это как многослойный пирог, есть «серая зона», где идут перестрелки, затем – передовые пункты наблюдения, а уже потом – минные поля и первая линия обороны. Так вот, противник не дошел даже до первой линии обороны. Они начали большими группами подрываться на наших минных полях.
Ко всему прочему они попадали в так называемые минные ловушки — они разминировали какой-то участок, заходили туда большой группой, а мы с помощью систем дистанционного минирования, например, «Земледелие», закрывали им выход оттуда. Они оказывались заблокированными, метались и подрывались», – говорит аналитик.
По его словам, сейчас ВСУ перестраиваются и пытаются прощупать новые тактические методы.
«Ситуация, связанная с искусственным обмелением Каховского водохранилища и Днепра, говорит о том, что они готовят сухопутный плацдарм для наступления, потому что реки являются опорными рубежами и по ним очень легко обороняться. Поэтому в ближайшее время будем ждать активизации, тем более нам осталась практически неделя до саммита НАТО в Прибалтике, который для Украины является судьбоносным. И там им придется предъявлять результаты», – считает Клинцевич.
А вот по словам военного эксперта Алексея Леонкова, сейчас мы «наблюдаем имитацию наступления».
«Есть высокая интенсивность на отдельных участках, чтобы создавалось впечатление, что все, сейчас они прорвутся и здесь пойдут. Но основные признаки полномасштабного наступления — это наличие в большом количестве бронированной техники и серьезная артподготовка. Не полчаса, а несколько часов с применением всех видов огневого воздействия.
Авиационная составляющая: самолеты должны в нашу сторону тоже что-то запускать. Работа комплексов РЭБ по передовой, чтобы заглушить наши центры управления, и противоминная работа, потому что у нас перед позицией минные поля. Если это не проводится, то это наступление обречено на провал», – прокомментировал эксперт текущую ситуацию «Известиям
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.