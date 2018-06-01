01.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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За месяц «ООС» ОБСЕ насчитала 35 жертв среди гражданского населения Донбасса

После отмены «АТО» и начала «ООС» в Донбассе двадцать пять мирных жителей получили ранения и десять погибли.

Об этом во время брифинга в Киеве заявил заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только в мае мы подтвердили 35 жертв среди гражданского населения: 10 погибших и 25 раненых. Лишь за месяц 35 человек, чьи жизни забрали или безвозвратно покалечили. Ответственные, те, кто давал обещания, должны задуматься над этими цифрами», – заявил Хуг, традиционно не уточняя виновных.