01.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Миссия ОБСЕ, Статистика, Украина

За месяц «ООС» ОБСЕ насчитала 35 жертв среди гражданского населения Донбасса


После отмены «АТО» и начала «ООС» в Донбассе двадцать пять мирных жителей получили ранения и десять погибли.

Об этом во время брифинга в Киеве заявил заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только в мае мы подтвердили 35 жертв среди гражданского населения: 10 погибших и 25 раненых. Лишь за месяц 35 человек, чьи жизни забрали или безвозвратно покалечили. Ответственные, те, кто давал обещания, должны задуматься над этими цифрами», – заявил Хуг, традиционно не уточняя виновных.

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