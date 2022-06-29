За минувшие сутки ВСУ понесли огромные потери в личном составе

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Новости Украины

За прошедшие сутки российская армия уничтожила большое количество боевиков украинских вооруженных формирований и наемников.

Об этом говорится в сообщении официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Также, по информации Конашенкова, в украинской армии отсутствует снабжение продовольствием, из-за чего солдаты голодают и отказываются идти в бой.

«В ходе наступательных действий в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, большие потери нанесены 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ. По словам пленных военнослужащих данной бригады, 108-й батальон разгромлен полностью. Из 350 человек этого подразделении осталось только 30 военнослужащих. В действующих на Лисичанском направлении подразделениях 115-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, критическая ситуация с продовольствием. Из-за голода фиксируются многочисленные случаи оставления позиций и дезертирства военнослужащих», – заявил Конашенков.

Генерал также подчеркнул, что за прошедшие сутки были ликвидированы до 100 боевиков нацистского формирования «Кракен» и около 10 единиц боевой техники в районе Харькова.