«За МКАДом жизнь есть»: сибирский проект Шойгу получает поддержку специалистов

Проект социально-экономического развития Сибири, предложенный министром обороны Сергеем Шойгу в августе этого года набирает обороты. Главе Минэкономики Максиму Решетников поручено представить основные инвестпроекты, включающие развитие энергетики, производства цветных металлов, лесопромышленного комплекса, продукции с высокой добавленной стоимостью и так далее.

Минэкономразвития рассматривает порядка 100 таких проектов, которые объединены в восемь кластеров «Нефть и газ», «Цветные и драгоценные металлы», «Лес и лесопереработка», «Переработка алюминия», «Медь и электроника», «Уголь», «Сельское хозяйство и пищевая промышленность» и «Туризм»). Ориентировочный объем инвестиций составляет около 4,4 триллионов рублей. Стратегия развития Сибири в ближайшее время будет согласована со всеми заинтересованными министерствами и представлена в правительство России.

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По мнению главреда журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, инициатива министра станет мощным импульсом для развития Сибири.

«Проект Шойгу предусматривает развитие Сибири как важнейшего ресурсного региона России. Поэтому новые кластеры будут концентрировать усилия, финансы, кадры. Они призваны дать мощный импульс развития восточных регионов России, в частности сибирского региона как драйвера экономического развития и роста», – заявил Коротченко.

«Пространственное развитие требует развития разных регионов, в том числе Сибири. Поэтому должна быть разработана понятная концепция развития Сибири, поднятия городов, создание среды обитания, основной экономической деятельности и так далее. Чтобы это не были просто трамплины для добычи природных ресурсов», – подчеркивает политолог Сергей Марков.

При этом инициатива Шойгу получила уже привычную порцию критики со стороны либеральных кругов. Чаще всего аргументом противников развития Сибири является небольшая заселенность этой части России – мол, куда строить новые города, если в старых жить некому. Эти доводы разбивает Герой России, глава организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

«Удивляет позиция противников проекта, которые абсолютно серьезно, что называется, «на голубом глазу», утверждают, что города за Уралом не нужны, там и людей-то нет. Осталось добавить про вечно пьяных мужиков из редких деревень, которым под развесистой клюквой медведь в ушанке на балалайке играет «Катюшу», и картину можно считать завершенной. Мне хочется спросить у этих товарищей: вы, уважаемые, где учились, что вам не стыдно показать свою необразованность, говоря такое про свою страну и свой народ?», – говорит офицер.

«У нас существующие городские агломерации расползаются каждый год, образуя спальные районы и лишая жителей доступа к нормальной инфраструктуре. Людям в буквальном смысле становится негде жить. А новые города – это новые рабочие места, это та же отлаженная городская инфраструктура, это возможность людям жить в нормальных условиях. Чтобы люди стремились ехать жить и работать в какие-то места, надо создать там благоприятные условия, и это очень хорошее и дальновидное решение. И если те, для кого за МКАДом жизни нет, этого не понимают – это проблемы только их воспитанности, образованности и восприятия», – считает Липовой.

Политолог Армен Гаспарян предлагает не обращать внимания на возгласы критиканов и делать так, как задумано.

«Ничего не нужно отвечать. Они все равно будут недовольны. Нужно делать, не обращая на них внимания. Как в Сирии, в которой они тоже Шойгу учили», – сказал Гаспарян.