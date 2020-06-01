«За МКАДом жизни нет»? – Россия строит одну из крупнейших школ в мире

01.06.2020, Москва, Вадим Егоров

В Нижнем Новгороде состоялась закладка строительства будущего образовательного центра «Школа 800» на 4 тысячи 500 школьников, который станет одним из крупнейших в мире.

Таким образом, в который раз оказались посрамлены украинские пропагандисты, утверждающие, что в России «за МКАДом жизни нет».

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Согласно имеющемуся плану, первых учеников «Школа 800», названная так в честь восьмивекового юбилея Нижнего Новогорода, который будет отмечаться в 2021 году, должна принять 1 сентября юбилейного для города года.

Что характерно, корпуса школьного комплекса будут расположены сразу в нескольких районах Нижнего Новгорода: в 8-м микрорайоне «Верхние Печеры» – на 1 тысячу 500 мест, в микрорайоне «Юг» – на 1 тысяч 500 мест, на границе улиц Машинная – Победная Сормовского района – на 1 тысячу 100 мест, плюс около села Воронино (муниципальный округ города Бор) планируется возвести Центр дополнительного образования на 450 мест.

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Программа обучения предполагает объединение общего и дополнительного образования, общую профессиональную ориентацию — 10 направлений. После окончания учебного дня территория и инфраструктура школы будут доступна для всех жителей̆ района.

«Школа 800» задумана, как образовательное учреждение полного дня и у каждого ученика будет свой образовательный маршрут. Помимо общей учебной программы, детям будут доступны инженерно-технологические и медико-биологические классы, мастерские, лаборатории, спортивные секции и творческие кружки, будет работать собственная телестудия.

Проект должен стать одной из самых крупных средних школ мира: на сегодняшний день пальма первенства принадлежит Индии, где в городе Лахнау работает City Montessori School, рассчитанная на 45 тысяч учеников. Пока еще самая крупная школа России были открыта осенью 2019 года в Москве в районе ЖК «Зиларт» и рассчитана на 2 тысячи 500 школьников.