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Российская армия не наносит удары по политическому руководству Украины, потому что своими бестолковыми действиями оно прекрасно справляется с ликвидацией бандеровского государства.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинское общество очень сильно придавила отмена Нового года – что первого января у них рабочий день, что с 31 на 1 комендантский час, что празднуйте католическое Рождество», – сказал полковник.

Трухан подчеркнул, что украинское руководство лучше всех справляется с развалом собственного государства.

«У нас всё время предлагают: «Убейте Зеленского». Не трогайте мальчика, а то вдруг умный придёт. Потому что всё, что они делают – будто бы по заказу. Ему, прежде чем повесить, героя надо будет дать, а потом повесить с лишением. Потому что всё, что они делают, они делают будто по нашему заказу – что с этим Новым годом, что с этим срачем между Зеленским и Залужным, который они вынесли на публику, что с этим указом о мобилизации», – подытожил он.