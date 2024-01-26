«За могилизацию» – в Москве предложили выдать Зеленскому медаль

Владимир Гладков.  
26.01.2024 22:52
  (Мск) , Москва
Просмотров: 246
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Российская армия не наносит удары по политическому руководству Украины, потому что своими бестолковыми действиями оно прекрасно справляется с ликвидацией бандеровского государства.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия не наносит удары по политическому руководству Украины, потому что своими бестолковыми действиями...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Украинское общество очень сильно придавила отмена Нового года – что первого января у них рабочий день, что с 31 на 1 комендантский час, что празднуйте католическое Рождество», – сказал полковник.

Трухан подчеркнул, что украинское руководство лучше всех справляется с развалом собственного государства.

«У нас всё время предлагают: «Убейте Зеленского». Не трогайте мальчика, а то вдруг умный придёт. Потому что всё, что они делают – будто бы по заказу. Ему, прежде чем повесить, героя надо будет дать, а потом повесить с лишением.

Потому что всё, что они делают, они делают будто по нашему заказу – что с этим Новым годом, что с этим срачем между Зеленским и Залужным, который они вынесли на публику, что с этим указом о мобилизации», – подытожил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть