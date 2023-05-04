«Zа Москву! Zа Кремль!»: Одессу атаковал рой русских дронов

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«20, 21, 22…» — когда счет пошел уже на десятки взрывов, разбуженные среди ночи люди перестали считать. Не говоря уже о постоянных канонадах.

От очередной атаки дронов на Одессу дрожала земля. И по традиции только к утру появилась официальная информация от нескольких ведомств, которая разнилась.

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«На Одессу ночью враг направил атаку 15 Shahed-131/136. 12 уничтожены силами противовоздушной обороны и мобильных огневых групп», — сообщили в оперативном командовании «Юг».

В самих же силах ПВО заявили, что «оккупанты применили около 24 ударных дронов — уничтожено 18 ударных БПЛА».

И только в одном военные были едины:

«Три дрона-камикадзе ударили по общежитиям одного из учебных заведений Одессы. Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали».

Правда, умолчали, что учебным заведением оказался не какой-нибудь кулинарный техникум или парикмахерское училище, а Военная академия, бывшее Высшее артиллерийское командное ордена Ленина училище им. Фрунзе, где и пришлось тушить пожар.

Правда, такую информацию горожанам знать не нужно. Зато военные опубликовали обломки БПЛА с надписями «За Москву», «За Кремль».

Всю ночь запрещенные на Украине одесские паблики писали о беспорядочной работе местной ПВО, чудом не разнесшей жилые дома, а спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук то и дело выкладывал в «телегу» голосовые сообщения.

Ну ничего не упустил — спьяну наговорил и о том, что за каждым, кто сливает в Сеть фото-видео прилетов, уже едет СБУ:

«Это почтальон звонит дважды, а СБУ приходит один раз». Также он телеграфировал из чебуречной «Ялта» следующее: «Смотрю на кадры с Кубани, где горит нефтезавод, и думаю: нужно москалям с «шахедами» завязывать… Дрон летел к нам, а прилетел «взад». Гореть будет еще больше», «Кубанские партизаны сообщают, что нефтебаза — это только начало», «Помните, Кубань наша!».

В общем, десятки голосовых. Но он еще и писал стихи:

Ніч буремна і тривожна, Та збивати ми спроможні! Камікадзе злого дрона, Навіть путіна […]!

А к утру, еще не протрезвев, отправился по телеканалам, где рассказал:

«В Черном море корабельная группировка врага увеличена до 11 единиц, в том числе наращено присутствие ракетоносителей до четырех надводных. Наша линия фронта сегодня — это воздух, это Черное море. Возможен залп «калибров». Но речь сейчас идет об атаке именно дронами-камикадзе, а что касается ракет, то может быть задействована тактическая и стратегическая авиация, которая является для нас вызовом».

К слову, воздушная тревога ночью так и не сработала. Видимо, тоже для того, чтобы «москали завязли с «шехедами», а ПВО никто бы не мешал палить над жилой застройкой.