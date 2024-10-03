«За нами не США, а только океан – а за Россией китайские заводы» – советник Макрона умоляет Европу не проиграть войну

Россия никуда не денется из Европы, и у европейских стран выход один – не дать Москве победить на Украине, сплотиться и вооружиться для дальнейшего сосуществования, надеясь на себя, а не на США и НАТО.

Об этом на Варшавской конференции по безопасности заявил советник по стратегическим вопросам президента Франции Ксавье Шатель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В обозримом будущем нам придётся заставить Россию уважать нас. Для этого, во-первых, нам нужно оставаться едиными. Это непросто, учитывая, что у европейцев разные позиции, и часто они зависят от степени удалённости от России, а также от исторического опыта. Во-вторых, нужно, чтобы Россия не одержала победу на Украине. Это последний и самый важный эпизод 15-летней геополитической войны, которую Россия ведёт против Европы, пытаясь изменить правила игры. В-третьих, надо вооружиться и быть готовыми к следующей ситуации. И это в рамках Европы, НАТО, и иногда в гибком формате. Например, между Польшей и Францией скоро будет подписан договор о сотрудничестве. Но у меня есть и другие друзья в этой группе, с которыми мы также стараемся укрепить нашу безопасность и надёжность двусторонними или многосторонними усилиями. Это нужно делать в обозримом будущем», – сказал Шатель.

«Это вопрос баланса сил на континенте, который нельзя изменить, потому что такова география. Мы должны оставаться едиными. Также нам следует подумать о нашей стратегической глубине. Железный занавес полезен, когда вы закрываете магазин. Когда мы в Европе закрываем и смотрим на задний двор, мы видим океан. Когда Россия закрывает магазин – она смотрит на завод в Китае. Нам нужно думать, что будет нашей стратегической опорой в будущем. Нужно укреплять континент, кто бы ни был в Белом доме, мы не знаем, что будет дальше. Чтобы убедиться, что мы сможем выстроить отношения с Россией на континенте, когда у нас будет достаточно сил», – рассуждал француз.