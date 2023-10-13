За нападением на Израиль стоят США – российский генерал

Война на ближнем Востоке стала возможной только благодаря содействию Украины и США.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил член Комитета Государственной Думы РФ по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Произойти войне на Ближнем Востоке помогли, в том числе и события на Украине, которые позволили вооружить ХАМАС и другие организации, которые провозгласили борьбу за провозглашение Палестины. Безусловно, большая часть оружия попала туда, и началась та война, которая происходит.

С той скоростью, с которой США отреагировали на этот конфликт, говорит о том, что они были в курсе. Вот как – лучшая в мире израильская разведка не смогла среагировать, как могли все те средства у ВС Израиля, которые считались неуязвимыми.

Все эти мифы были развеяны, и война приняла тот кровавый и жестокий характер, который сейчас идёт», – сказал Соболев.