За нарушение прав грузинских геев: ЕС обязал Тбилиси выплатить крупный штраф

Европейский суд по правам человека оштрафовал грузинское государство на 193 тыс. 500 евро. Эта сумма пойдет на выплату компенсации лицам, пострадавшим во время беспорядков в Тбилиси 17 мая 2013 года.

В Грузии за время обретения ее «независимости», государство и народ ассоциируются крайне тяжело. Многоголовая политическая элита, пристроившаяся у бюджетной кормушки, сделала все для того, чтобы грузинский народ и грузинское государство не были едины. А вот решение ЕСПЧ штрафом наказало не только грузинское государство, но и, в первую очередь, грузинский народ, потому что именно он стал «виновником» подобного «наказания».

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Страсбург защитил права грузинских геев, которые столкнулись с активным противодействием широких народных масс. 17 мая, официально объявленный «Днем борьбы против гомофобии», для грузинской общественности стал Днем борьбы за свои национальные и исторические духовные ценности.

Характерно, что истцами выступили 35 граждан и две организации. Гей-парады ежегодно пытаются проводить подстрекаемые западными кураторами и «Единым национальным движением» Михаила Саакашвили. Но самостоятельно представители ЛГБТ-сообщества никогда не собирали больше нескольких десятков людей.

Противостоят им каждый год десятки тысяч людей. Если выступление первых организовываются и финансируются, то выступление противников гей-парадов всегда абсолютно стихийные и никогда не имеют заранее подготовленных руководителей. Это доставляет властям дополнительные трудности, потому что их представителям и силовикам приходится контактировать и вступать в переговоры с неуправляемой, разгневанной массой людей.

Страсбургский суд обвинил власти в том, что они не предприняли достаточных мер для защиты участников акции в поддержку ЛГБТ-сообщества от агрессивной толпы. Кроме того, суд счел убедительными доказательства, в частности видеоматериалы журналистов, о том, что насилие готовилось заранее, а полиция не препятствовала беспорядкам. Истцы также заявляли о неэффективном расследовании беспорядков.

Правящая партия «Грузинская мечта», конечно, находится в тяжелом положении. С одной стороны, она пытается угодить коллективному Западу, куда держит свой курс, а, с другой стороны, не может пойти против воли подавляющей части населения, которая наделила ее властью и уже девять лет не позволяет всесильным западным кукловодам вернуть в руководство отморозков из «ЕНД».

Конечно, на акциях гей-активисты защищены полицейскими, число которых в несколько раз больше тех, кого поручено защищать. Никто не покушается на убийство, но и не откажется поколотить нетрадиционных граждан. При всем накале страстей пострадавших в ходе рукоприкладства журналистов и полицейских всегда бывает значительно больше, чем самих геев.

Необходимо отметить и следующее – Грузия всегда отличалась своей толерантностью. Тбилисцы всегда признавали за каждым человеком право быть тем, кем он хочет. Но они категорически против активной пропаганды гомосексуальных отношений, практически насильственного навязывания людям такого образа жизни.

Грузинская Церковь в лице Католикоса-Патриарха Ильи II никогда не призывала к расправе над ЛГБТ-сообществом. 17 мая Церковь объявила Днем семьи, Днем молитвы, Днем любви к родителям, – всего того, что является основой грузинского национального менталитета. Может быть, Европейский суд и за это оштрафует Грузию?!

Очень многие сегодня в Тбилиси в некой степени гордятся тем, что внесли свой вклад и помешали проведению гей-парада в столице под названием «Марш достоинства».

«Пусть сидят дома и занимаются чем хотят. Пусть не выходят на улицы в таком убогом виде, пусть не агитируют других, пусть не навязывают нам свою жизнь, в которой мужик должен почему-то любить мужика и спать с ним. Фуу… омерзительно! Мне и моим друзьям наплевать на Страсбургский суд и его штрафы. Захотят провести очередной парад, то и его разгоним», – сказал в беседе с «ПН» один из демонстрантов, который принял участие в разгоне участников гей-парада в Тбилиси – Ника Адуашвили.

«Молодежи сегодня внушают, что оказывается проведение этих гей-парадов – это хорошо. Что хорошего-то? Мальчики почему-то должны одевать платья, а мама может быть мужчиной. Это разве хорошо? Наверно, у этой части молодежи проблемы с мозгами. Их лечить надо, а не разгонять или бить», – рассказала в беседе с «ПН» участница протестной контр-акции Нино Бежиташвили.

Сегодня «российскую пропаганду» пытаются обвинять в том, что она способствует антиамериканским и антиевропейским настроениям в Грузии. Решение Европейского суда гораздо эффективнее этой мифической «российской пропаганды». Оно четко и ясно показывает населению Грузии, что из себя представляет этот «цивилизованный мир», в который продажные грузинские политики уже 30 лет пытаются втащить свою страну. Лучших примеров и не нужно.