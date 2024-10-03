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Новый генсек НАТО Марк Рютте сделал свой первый зарубежный визит в каденции именно в Киев, чтобы украинцев не покидала вера в «необратимость» на пути Украины в альянс, а солдаты ВСУ продолжали гибнуть на фронте десятками тысяч.

Рютте выступил с заявлением на пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В начале мероприятия просроченный президент Украины Владимир Зеленский нижайше раскланялся в благодарностях перед натовским генсеком.

«Я тебе очень благодарен за такой визит, Марк, в качестве уже руководителя НАТО – твой визит происходит именно к нам, в Киев. Сразу становятся понятны приоритеты, где именно сейчас происходит защита общих ценностей всей Евроатлантики. Также это подчёркивает, что мы на Украине можем рассчитывать на дальнейшее личное лидерство уважаемого пана Рютте. Конечно, ключевая наша цель – это полноценное членство Украины в альянсе», – лебезил Зеленский.

Рютте в ответ заверил, что с нетерпением ждёт этого дня.

«Было важно, чтобы я приехал на Украину в начале своего мандата, чтобы народу Украины и всем кто наблюдает стало понятно, что НАТО стоит с Украиной. Как у нового генсека у меня приоритет и привилегия продвигать поддержку, работая с вами, обеспечивая, чтобы Украина победила. Украина как никогда раньше близка к НАТО! Я с нетерпением жду дня, когда вы станете членом альянса. Дорогой Владимир, НАТО стоит с Украиной ради вашей безопасности и ради нашей безопасности», – вещал генсек.

Позже он повторил, что Украина станет полноправным членом НАТО, и подчеркнул, что «если кто-то думает иначе, то у России в этом вопросе нет никакого влияния и никакого вето».

«Папуасам раньше давали стеклянные бусы. Селюк успешно обходится без них», – прокомментировал публицист Армен Гаспарян.

Политолог Сергей Марков также выделил то, что первый визит нового генсека НАТО был именно в Киев.

«Тем самым показал главный приоритет НАТО – война с Россией руками прокси-армии Украины. Политика НАТО при Генсеке Рютте ничем не будет отличаться от политики при Столтенберге, потому что генсеки НАТО играют подчинённую роль, а ключевые решения принимаются главами стран, прежде всего, США», – добавил Марков.

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров обратил внимание на последнюю фразу Рютте.

«Причина в решении России признать независимое государство Украина. Отмена этого признания, как незаконного, позволит России получить право вето на любые действия Украины!», – написал Фёдоров.