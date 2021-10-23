«За неделю минус районный центр в России»: Армию решено снова задействовать против «короны»

23.10.2021 17:21 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Минобороны вновь, как и во время первой вспышки заболеваемости коронавирусом в России, задействовано в борьбе с распространением новой инфекции. Ранее военные строители в рекордные сроки возвели новые госпитали в регионах страны. Теперь же министр Сергей Шойгу поставил задачу перед командующими военных округов передать медикам сжиженный кислород, который используется в больницах для помощи ковидным пациентам.

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Сейчас уже 14 регионов получили более 240 тонн сжиженного кислорода, еще семь субъектов получат 27 тонн в ближайшее время. Армия с её дисциплиной и способностью быстро решать масштабные задачи вновь приходит на помощь в критический момент, поясняют эксперты.

«Министерство обороны всегда подключается к любым чрезвычайным ситуациям – не только МЧС занимается, например, тушением пожаров или ликвидацией наводнений и так далее, но и Минобороны. У него всегда есть свободные резервы, потому что на случай военного конфликта Министерство обороны всегда укомплектовано кислородом, лекарствами, аптечками, разным оборудованием. Сейчас у нас ситуация с ковидом тяжелая – резкий рост заболеваемости, в некоторых регионах близкая к 100% заполняемость всех койко-мест. В некоторых местах нехватка кислорода, поэтому Минобороны его и дает», – говорит депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко напоминает, что в прошлом году российские военные медики помогали бороться с пандемией в Сербии и даже стране-члене НАТО Италии. Выделение кислорода для больниц в российской провинции, уверен Коротченко, поможет «тяжелым» больным:

«Армия всегда была с народом. Запасы кислорода, которые передаются из частей в региональные больницы, помогут лечению больных, находящимся в тяжелом состоянии. Это конкретная и реальная помощь в спасении жизней. Так же, как мы помогали Сербии, Италии (стране НАТО) в прошлом году – это тоже было беспрецедентно», – сказал Коротченко.

Российская армия помогала побороть эпидемии и справиться с ЧС не раз, напоминает военный историк Армен Гаспарян. Сегодня борьба с коронавирусом сравнима с военными действиями, поэтому помощь Вооруженных сил здесь логична:

«В истории России таких случаев великое множество. Эпидемия, по сути дела, если переводить в обычную плоскость, это режим чрезвычайного положения, военного времени. Конечно, армия, которая стоит на страже национальной безопасности, точно также в этом участвует, потому что любое государство состоит из народа. Эпидемия выкашивает народ – это угроза национальной безопасности. Коронавирус, чтобы все понимали, это как война. Посмотрите ежедневные потери и просто вдумайтесь в эту цифру, что за неделю минус районный центр в России. Конечно, армия должна помочь это остановить», – подчеркнул Гаспарян.