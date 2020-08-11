За неимением Нигояна белорусским майданщикам приходится довольствоваться Флойдом

11.08.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусский Майдан-Плошча, наконец, получил свою «сакральную жертву»: вчера у метро «Пушкинская» погиб человек.

Сегодня сторонники оппозиции к месту его предполагаемой гибели несут цветы, хлопают и скандируют «Уходи» в адрес Александра Лукашенко.

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Судя по всему, это реализация заранее продуманного сценария. Цветы к белорусским посольствам несли уже днем в понедельник, хотя на тот момент погибших не было. Оппозиционные СМИ намекали, что власти скрывают правду о неких жертвах, слухи о которых появлялись в соцсетях, но как ни старались найти тайных «погибших», сначала не смогли. Все фигуранты драматичных видеороликов оказались живы. Причем, некоторые заявили, что больше не будут участвовать в протестах.

И вот вторая ночь принесла ожидаемую оппозицией «сакральную жертву». Мужчина погиб по официальной версии из-за того, что в его руках разорвалось самодельное взрывное устройство. Оппозиция эту версию отвергает и утверждает, что причиной смерти стала милицейская светошумовая граната, начиненная какими-то поражающими элементами.

Разочарованием стала личность погибшего. Он не похож на Сергея Нигояна – первую жертву киевского Майдана в 2013 году. Тогда армянин успел перед смертью трогательное видео, где он читал стихи Тараса Шевченко на баррикадах. В его биографии не было ничего предосудительного.

Погибший у метро «Пушкинская» скорее похож на Джоржа Флойда, бывшего уголовника, ставшего знаменем американских протестов против расизма. Как сообщили в МВД, «сакральная жертва» ранее отбывала тюремный срок за убийство. Видимо поэтому его имя оппозицией не афишируется.

При этом фиксируются попытки радикализировать протест. Уже прошлой ночью майданщики применили против милиции камни, фейерверки и коктейли Молотова. Польская сеть телеграмм-каналов обратилась к предпринимателям с призывом предоставить протестующим средства защиты: каски и шлемы. Сегодня публикуются выкройки самодельных бронежилетов и подробные инструкции, как их изготовить в домашних условиях.