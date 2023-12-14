«За неё говорит Галкин» – Лобода о помалкивании Пугачёвой про СВО

Уехавшая в Израиль Алла Пугачёва правильно делает, что не озвучивает своё отношение к СВО, поскольку лишь наговорит лишнего, а в России это всё равно не оценят.

Об этом в интервью BBC заявила перебравшаяся в Ригу украинская певица и русофобка Светлана Лобода, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Лободу спросили, почему Алла Пугачёва выбрала «путь красноречивого молчания» на тему СВО.

«А что поменяется? То, что она уехала из страны, из России, это о многом говорит. Всё, что говорит Максим – это всё, что думает Алла Борисовна. Они говорят друг за друга, они говорят через него», – сказала Лобода.

По её словам, «имперски настроенное» население России не ценит масштаб таких личностей, как Пугачёва, и всё равно никогда к ней не прислушается.

«Люди, которые живут в России, очень большая часть людей, очень сильно попали под пропаганду, и они совсем не ведают, что творят. Они обесценивают масштаб личности больших, великих людей, которые очень много сделали для этой страны. Я говорю об Алле Борисовне. Поэтому я думаю, от того, что она бы сказала, ничего бы не решилось. В первый месяц войны все украинцы, мы все просили высказаться, потому что мы верили в то, что это может что-то изменить. Но время показало, что ничего не поменяет. Потому что всё же Российская империя, и в этой стране есть такие правила, которые были на протяжении долгих веков – есть император, он диктует, он говорит, как надо, этот император правит долго по времени, а люди просто поддерживают режим, который говорит царь-батюшка. И пока этот президент будет править этой страной, ничего в ней не поменяется», – трепалась «спивачка».