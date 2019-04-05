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05.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, НАТО, Политика, Украина
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За новой попыткой Порошенко будут маячить фрегаты НАТО

Пётр Порошенко не упустит возможности использовать учения стран Североатлантического альянса в Чёрном море в качестве пиара перед вторым туром выборов с лозунгом «За мной НАТО!»

Об этом в эфире «ТВЦ» заявил российский военный эксперт Иван Коновалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он обратил внимание, что учения НАТО в Черном море пройдут с 5 по 13 апреля, когда на Украине будут готовится ко второму туру президентских выборах, намеченного на 21 апреля.

“Мы знаем, что произошло в Керченском проливе в прошлый раз. Был прорыв, который был перехвачен, всё было понятно. Что может произойти следующий раз? Ещё один прорыв, на фоне которого будут маячить два фрегата НАТО, но не более того. Поверьте, никогда они не вмешаются в ситуацию, они не пересекут красную линию. Но то, что они там появятся, и потом во всей западной прессе это будет написано и сфотографировано», – заявил Коновалов.

«Не в ноябре, а до этого, когда украинские суда взяли лоцмана, получили разрешение, прошли через пролив, а потом орали, что они ни у кого ни о чём не спрашивали, из штанов выскакивали. И если в этой ситуации на фоне будут стоять корабли НАТО, дальше прекрасная конструкция: Порошенко говорит: «Я сказал, что за нами НАТО, мы прошли (а там лоцман был, всё было по закону), вот я, вот НАТО, смотрите, что я могу, за мной НАТО!» – отметил ведущий Артём Шейнин.

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