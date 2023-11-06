За обедненный уран в Югославии блоку НАТО придётся выплачивать сербам, албанцам и итальянцам

Среди 3500 жителей экс- Югославии, подавших в суд на НАТО за использование обедненного урана, спровоцировавшего рост онкологии, есть и албанцы.

Об этом KosovoOnline сообщил сербский юрист Срджан Алексич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сербский юрист, который занимается иском жителей бывшей Югославии к НАТО за использование радиоактивного обедненного урана во время агрессии 90-х годов, Срджан Алексич (на фото) заявил, что среди 3500 человек чьи интересы он представляет, есть несколько албанцев из сербских Призрена, Печи, Буяноваца и Прешево.

Алексич говорит, что большинство подавших иски – бывшие югославские солдаты и полицейские, которые были в Косово в 1999 году и заработавшие онкологические заболевания. Что же касается албанцев, то речь идет о людях, которые жили в Косово и в муниципалитетах Буяновац и Прешево, а после войны переехали в Германию и Швейцарию, где у них диагностировали рак.

Юрист убежден, что число албанцев, которые будут добиваться справедливости, станет намного выше после того, как в ходе судебных экспертиз будет подтверждено, что именно воздействие обедненного урана сыграло решающую роль в возникновении онкологических заболеваний.

«Они поймут, что уран убивает не только сербов, но и все другие народы, живущие в Косово. Уран не знает национальности, и уран оставил в Косово очень серьезные последствия. Их (албанские) медицинские работники, которые занимаются этой темой, наверняка знают об этом», — считает Алексич, который ожидает, что первые решения по искам к НАТО могут быть вынесены к концу этого года.

Алексич убежден, что НАТО, используя боеприпасы с обедненным ураном в Косово, нанесло краю ущерб в сотню раз больший, чем атомные бомбы США в Хиросиме и Нагасаки.

«Больше всего боеприпасов с обедненным ураном было брошено в районе Печа и Призрена, на территории, где находились итальянские солдаты, и из-за этого именно среди этого контингента наблюдается больше всего негативных последствий. Также их имеет и албанское население этой части Косово, и определенное количество проживавших там сербов. Они приехали в центральную Сербию, но привезли с собой и обедненный уран, потому что вдыхали его через воду, воздух… Сербия сейчас первая по числу больных в Европе и вторая в мире по числу онкобольных. Сегодня у нас ежегодно регистрируется более 30 тысяч новых случаев заболеваний и 15 тысяч смертей», – говорит Алексич.

Юрист уточняет, что в Высоком суде Белграда находится в общей сложности 35 исков, два из которых подтверждены анализом, проведенным в Италии.

«Для двух жертв мы провели полные медицинские анализы в лаборатории Турина, которая проводила анализы для итальянских военных. Эти результаты не только совпадают: у полковника Стойчича было обнаружено в 500 раз больше обедненного урана, чем позволяет норма. Также у него было обнаружено наличие 21-го тяжелого металла. Он скончался в прошлом году. Обеднённый уран остаётся в организме навечно. И у албанцев, и у сербов», — говорит Алексич, уточняя, что последствиями бомбардировок НАТО являются не только рак, но и бесплодие – как у мужчин, так и у женщин, а также аутоиммунные заболевания у детей.